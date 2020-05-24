Киевский зоопарк 24 мая: большие очереди людей без масок

У входа, где покупаются билеты в Киевский зоопарк, образовались огромные очереди.

Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

— В пятницу на очередном онлайн-брифинге мэр столицы Виталий Кличко пригласил всех посетить обновленный Киевский зоопарк. Многие прислушались к призыву градоначальника, что спровоцировало огромные очереди, — говорится в сообщении.

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Огромные очереди и отсутствие масок: что происходит в Киевском зоопарке / 3 фотографии

На кадрах видно, что часть людей пришла без масок и не соблюдает социального дистанцирования.

Также вдоль проспекта возле зоопарка образовалась импровизированная автостоянка.

Напомним, 23 мая Киевский зоопарк возобновил свою работу после первой за 50 лет реконструкции.

Фото: Київський зоопарк