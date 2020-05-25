В Черниговском следственном изоляторе открыли платные камеры с улучшенными бытовыми условиями.

Их стоимость составит: в сутки — 500 грн; за неделю — 1 600 грн; за месяц — 3 500 грн.

Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая объяснила, что за эту плату заключенные будут получать места в камерах с увеличенной нормой площади на одного заключенного, отгороженной санузловою зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий.

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К слову, сейчас платные камеры, кроме Черниговского СИЗО, есть также во Львове. На очереди открытие платных камер в СИЗО Харькова и Одессы. В целом проект продлится до 31 декабря 2021 года.

Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська посетил платную камеру в СИЗО на Львовщине и даже попробовал там еду.

Фото: Денис Малюська