Части киевлян вернули горячую воду. В каких районах закончились испытания

Часть микрорайонов Киева подключили к горячему водоснабжению после проведения гидравлических испытаний теплосетей.

Подачу восстановили в 2,6 тыс. жилых домах. Всего коммунальные службы устранили более 300 повреждений трубопроводов.

Восстанавливается снабжение горячей воды на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массивах, Оболони и Отрадном.

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В то же время, временно прекращено горячее водоснабжение в жилых домах Соломенке, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева.

Напомним, горячую воду также отключили с 19 мая по 10 июня в 1 300 жилых домах. КП Киевтеплоэнерго проводит второй этап испытания теплосетей.

Источник: Киевтеплоенерго

Фото: Киевтеплоенерго