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Факты / Украина / Общество

Кто получит дополнительные выплаты из-за коронавируса — уточненный перечень должностей

Министерство социальной политики утвердило перечень должностей работников социальной сферы, которым предусмотрены доплаты к заработной плате.

Дополнительные деньги получат люди, которые по закону №540-ІХ борются с распространением коронавирусной болезни.

Деньги на это должны быть заложены в местные бюджеты.

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Доплату в размере до 100% заработной платы смогут получить:

  • социальные педагоги и специалисты по социальной работе;
  • специалисты социальной помощи на дому;
  • социальные работники;
  • социальные работники;
  • специалисты по физической реабилитации;
  • практические психологи и психологи.

Персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата определяется руководителем учреждения сферы социальной защиты.

Напомним, Министерство социальной политики ожидает, что по итогам 2020 года уровень бедности возрастет до 45% из-за пандемии коронавируса. Но оснований ожидать его существенного повышения нет.

Источник: Минсоцполитики

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