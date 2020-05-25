25 мая в Украине зафиксировали 259 новых случаев коронавируса, что свидетельствует о падении суточного прироста больных в стране. Такая же тенденция наблюдается и в Киеве — за сутки 29 людей заболели Covid-19.

В связи с уменьшением количества новых больных Украина начала постепенно выходить из карантина и смягчать ограничительные меры: в столице и Харькове уже открыли метро, Киевская область запускает транспорт, а в областных центрах открыли центры ГМС.

При этом сложная ситуация с коронавирусом остается в Черновицкой (45 новых случаев) и Львовской (27 новых случаев) областях, в них обнаружили самый большой суточный прирост.

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Среди городов по количеству больных продолжает лидировать Киев, всего в городе — 2 652 случая коронавирусной болезни. Хотя впервые за последние несколько дней в городе динамика с новыми больными резко пошла на убыль.

— Заболели 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет, 11 мужчин от 37 до 75 лет, 2 девочки в возрасте 11 и 12 лет и 1 мальчик, которому 10 лет, — сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего больных в Дарницком и Печерском районах города.

В целом ситуация с коронавирусом в стране пока остается напряженной. Так, в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса. В общежитии города Переяслав, где проживает 165 человек, обнаружили больного коронавирусом. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

Также он сообщил, что в регионе три больницы прекратили прием больных коронавирусом.

— В области в связи с выявлением больных коронавирусом прекратили госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы, а прием реанимационных больных — Тетиевская центральная районная больница, — добавил Василий Володин.

А в Харькове заболели четверо курсантов Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба. Сейчас их направили на ПЦР-тестирование после предварительно подтвержденного вируса, сообщили в пресс-службе вуза.

Во Львовской области из-за коронавируса в больницу госпитализировали целую семью — мать, отца и двух детей. Как сообщает местное издание, у родителей тест уже подтвердил вирус, анализы детей еще проверяются.

Между тем страна продолжает выходить из карантина.

25 мая в Киеве и Харькове заработали подземки.

В метрополитене столицы сейчас полностью отказались от жетонов и призывают киевлян платить за проезд карточками или с помощью мобильных приложений. А в Харькове в подземку пускают только в масках или респираторах. Кроме того, транспорт запустили и в Киевской области.

Кроме того, с 25 мая в ряде украинских регионов заработали и детские сады. В учреждениях отныне перед началом работы всем сотрудникам меряют температуру, а посетители проходят скрининг.

Возобновили работу и учреждения ГМС, хотя не во всех регионах страны. В частности, пока ГМС не работает в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

С 25 мая открылась для прихожан и Киево-Печерская лавра. Об этом сообщили в пресс-службе УПЦ.

Напомним, по состоянию на 25 мая в Украине зафиксировали 21 245 случаев коронавируса. Всего в Украине 623 человека умерли от вируса, 7 234 — вылечились.