Кладбища в Киеве откроют с 1 июня в рамках следующего этапа ослабления карантина.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции.

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— С 1 июня мы планируем открыть детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов. Также с 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ, — сообщил Кличко.

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