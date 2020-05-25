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Факты / Украина / Общество

Когда заработают детсады в Днепропетровской области — дата

С 27 мая 2020 года в Днепропетровской области заработают детские сады.

Об этом сообщают в Днепропетровской областной государственной администрации.

После открытия в дошкольных учебных заведениях должны соблюдаться следующие правила:

  • проведения температурного скрининга в начале рабочей смены;
  • проверка температуры у детей через каждые четыре часа;
  • родители должны быть в масках или респираторах.

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Кроме того, до окончания карантина в детсадах не будут пользоваться многоразовыми полотенцами, игрушками, коврами с длинным ворсом, проводиться коллективные игры и родительские собрания.

Напомним, ранее мы анонсировали открытие детско-юношеских спортивных школ в Киеве с 1 июня.

Источник: Днепропетровская ОГА

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