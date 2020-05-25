Срок подачи документов на повторный конкурс на руководителя Национальной службы здоровья Украины продлили до 27 мая.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Изначально конечный строк принятия документов был 25 мая в 18.00.

Читайте: Петренко подал документы на должность главы НСЗУ

— Я получил соответствующие вопросы от людей, которые якобы не успевают подать все документы, поэтому было принято решение продлить сроки, это позволяет закон до 5 дней приема документов. Конечный срок сейчас продлен до 18.00 27 мая, — заявил Степанов.

Напомним, 20 мая на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не согласовал ни одной кандидатуры среди трех победителей конкурса на должность главы НСЗУ.

К слову, 25 мая выпуск Свободы слова на ICTV, который выйдет в 22.30, будет посвящен медицинской реформе.