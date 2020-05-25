Ослабление карантина. Когда запустят межрегиональный транспорт и заработают ТРЦ

По подсчетам Министерства здравоохранения, до снятия карантина не готовы девять областей. На западе — Черновицкая, Ровенская, Закарпатская, Львовская и Волынская. На востоке — Донецкая и Луганская. А еще Днепропетровская и Киевская.

Но самая большая интрига — вокруг столицы. Киев всю неделю находился в транспортном коллапсе. В час пик очереди растянулись на сотни метров. В общественный транспорт пускали только по спецпропускам.

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C 23 мая тысячи киевских водителей работают уже без ограничений перевозки, но с сохранением дистанции.

Правда, как обеспечить ту самую социальную дистанцию, на которой настаивает Минздрав, пока для водителей тайна. Ведь выдержать 1,5 метра — просто нереально. Чтобы лишние не заходили, вся надежда на сознание пассажиров.

С 25 мая в Харькове и Киеве запустили еще и метро. Мэр столицы уже предупреждает, что как открыли — так могут и закрыть.

В Министерстве транспорта уже заговорили еще и о междугородних перевозках. Тем более, что на этой неделе Украина уже открыла границы. Заработали все пункты пропуска, кроме тех, что на рубеже с Россией и Беларусью.

Жизнь постепенно возвращается к привычному ритму. В столице даже зоопарк уже принимает посетителей. Ослабление карантина на этой неделе ощутили на себе и готельеры.

Также позволили открываться детским садикам. Исключение только Киев, где заявили, что работать детсады начнут с 1 июня.

Сушилки вместо полотенец, термометры, маски, перчатки и дезинфекторы — это новые реалии, с которыми теперь придется знакомить малышей. Дистанция будет и в спальне, и в столовой.

С 1 июня по плану правительства — откроются спортзалы и также школы. Правда, только для выпускников. В последнюю очередь, с 15 июня, заработают музеи и театры.

Но послабление не везде и не для всех. На Закарпатье статистику испортила вспышка в Мукачевском психоневрологическом интернате. Там уже 70 инфицированных. На Волыни также количество новых больных стабильно высоко.

Несмотря на ослабление ограничений, карантин правительство в очередной раз продолжило, теперь уже до 22 июня.

Параллельно с запуском инфраструктуры правительства разрабатывают еще и медицинский план. В ближайшее время в Украине массово начнут делать так называемые ИФА-тесты. Они дешевле чем ПЦР-анализы, и результаты можно получить гораздо быстрее.

ИФА-тесты будут делать медикам, полицейским, нацгвардейцам, и тем, кто ложится на плановую операцию. Именно низкий уровень тестирования, как говорят врачи, остается главной проблемой борьбы с коронавирусом.

Очередное обострение болезни медики прогнозируют на середину осени. Но как к этому подготовиться надо думать уже сейчас.

Напомним, Киево-Печерская лавра открылась для прихожан после затяжного карантина.