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Факты / Украина

Дело Шеремета: Дугарь отпустили под залог, Антоненко оставили под стражей

Печерский районный суд отпустил под залог в размере 168 тыс. грн одну из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь.

Но она должна прибывать к прокурору, следователю, судье по каждому требованию; воздерживаться от общения со свидетелями; не оставлять без разрешения населенный пункт, в котором проживает; сообщать об изменении места жительства; сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину; и носить электронный браслет.

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Также суд своим решением оставил еще одного подозреваемого Андрея Антоненко под стражей до 23 июля.

Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозревают военную медсестру Яну Дугарь, волонтера и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, а также музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен закончить дело Шеремета.

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