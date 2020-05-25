С 15.00 25 мая 2020 года в Днепре подземка может перевозить пассажиров.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.

— Перевозки будут проходить с соблюдением определенных санитарных требований по дистанции между людьми, — говорится в сообщении Днепропетровской ОГА.

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Кроме того, пассажиры должны использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, ранее мы писали о старте работы столичной подземки. Как работает метро Киева, какие правила действуют в метрополитене и кого пускают, читайте в материале Фактов ICTV. Обязательным условием для пользования Киевским метрополитеном является наличие маски, также киевлянам рекомендуют надевать перчатки.

Источник: Днепропетровская ОГА