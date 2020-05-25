В городе Переяслав Киевской области зафиксировали еще одну вспышку коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

— Очередная вспышка коронавируса зафиксирована в общежитии города Переяслав. Он расположен на территории студгородка, где живет 165 человек. Инфицированного на Covid-19 обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой травмы. Ему сделали сначала быстрый, а затем ПЦР-тест, которые показали наличие коронавирусной инфекции, — рассказал Володин.

Также в. о. главы Киевской ОГА отметил, что сейчас описан круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы. По этим результатам будет понятно, внедрять ли строгий карантин в общежитии.

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Кроме этого, он отметил, что в общежитии города Украинка, согласно повторным анализам, больных коронавирусом нет.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине по состоянию на 25 мая резко упал суточный показатель инфицированных — 259 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 21 245 случаев Сovid-19.