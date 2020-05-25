В Киевской области задержали двух полицейских, которые изнасиловали женщину. Это правоохранители Николай Кузив и Сергей Сулима.
Один из них является начальником сектора криминальной полиции, второй — оперуполномоченным.
Мужчины надругались над 26-летней женщины, однако она обратилась в Департамент внутренней безопасности Национальной полиции с жалобой.
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После проверки ведомство подтвердило причастность правоохранителей к избиению и изнасилованию девушки.
Напомним, 25 мая в городе Кагарлыке Киевской области расформировали отдел полиции из-за избиения и изнасилования женщины.
Руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании всего подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыцкого отдела полиции.