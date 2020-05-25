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Факты / Украина / Общество

СМИ назвали имена полицейских, которые изнасиловали женщину в Кагарлыке

В Киевской области задержали двух полицейских, которые изнасиловали женщину. Это правоохранители Николай Кузив и Сергей Сулима.

Один из них является начальником сектора криминальной полиции, второй — оперуполномоченным.

Мужчины надругались над 26-летней женщины, однако она обратилась в Департамент внутренней безопасности Национальной полиции с жалобой.

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После проверки ведомство подтвердило причастность правоохранителей к избиению и изнасилованию девушки.

Напомним, 25 мая в городе Кагарлыке Киевской области расформировали отдел полиции из-за избиения и изнасилования женщины.

Руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании всего подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыцкого отдела полиции.

Источник: Киев Оперативний

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