Катар передал почти девять тонн средств защиты украинских медиков

Катар передал Украине почти девять тонн гуманитарной медицинской помощи для борьбы с коронавирусом.
В грузе — средства индивидуальной защиты для медицинских работников, в том числе медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, щитки для лица и комбинезоны.
— Украина высоко ценит решение эмира Катара и всегда будет помнить об этом проявление дружбы. Наши двусторонние отношения имеют большой потенциал, который мы настроены вполне воплотить на благо наших народов, — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Напомним, европейские партнеры передали украинским медикам партию средств для борьбы с коронавирусом.
Их распределят среди 936 территориальных общин страны.