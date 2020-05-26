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Факты / Украина / Общество

Катар передал почти девять тонн средств защиты украинских медиков

Катар передал Украине почти девять тонн гуманитарной медицинской помощи для борьбы с коронавирусом.

В грузе — средства индивидуальной защиты для медицинских работников, в том числе медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, щитки для лица и комбинезоны.

— Украина высоко ценит решение эмира Катара и всегда будет помнить об этом проявление дружбы. Наши двусторонние отношения имеют большой потенциал, который мы настроены вполне воплотить на благо наших народов, — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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  • Катар передал почти девять тонн средств защиты украинских медиков
  • Катар передал почти девять тонн средств защиты украинских медиков
  • Катар передал почти девять тонн средств защиты украинских медиков
  • Катар передал почти девять тонн средств защиты украинских медиков
  • Катар передал почти девять тонн средств защиты украинских медиков
  • Катар передал почти девять тонн средств защиты украинских медиков
Катар передал почти девять тонн средств защиты украинских медиков / 3 фотографии

Напомним, европейские партнеры передали украинским медикам партию средств для борьбы с коронавирусом.

Их распределят среди 936 территориальных общин страны.

Источник: МИД

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