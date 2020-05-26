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Факты / Украина

На Волыни вспышку коронавируса зафиксировали среди сотрудников завода

На Волыни в поселке Торчин зафиксировали коронавирус среди сотрудников местного предприятия Волыньхолдинг. Covid-19 обнаружили у восьми рабочих.

Об этом заявила заместитель главы Волынской ОГА Татьяна Щербак.

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На предприятии проходят противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации вспышки, а контактных работников перевели на дистанционную форму работы.

— Предполагаемая причина возгорания — это первый больной, который был на работе с проявлениями острого респираторного заболевания. То есть сами работники не соблюдают  самобезопасности, — отметила Щербак.

Она добавила, что количество инфицированных работников Владимир-Волынской птицефабрики, где вспышку зафиксировали ранее, возросло до семи.

Напомним, вчера, 25 мая, в Украине резко упал суточный показатель инфицированных – 259 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 21 245 случаев Сovid-19. 623 – летальных исходов, 7 234 человека вылечились.

Фото: Dreamstime

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