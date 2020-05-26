В Киеве дольше всего выздоравливают от Covid-19 младенцы и маленькие дети.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 26 мая.

— Выздоровели 9% детей из тех, кто болели в период пандемии. Как правило, они лечатся больше месяца, — уточнил Виталий Кличко.

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Кроме того, тяжелее всего излечиваются от коронавируса люди старше 65 лет.

— Таких пациентов выздоровело более 13%, однако больше всего летальных случаев среди старший людей, — добавил мэр столицы.

Напомним, по состоянию на 26 мая в Киеве резко увеличилось количество больных коронавирусом. В столице зафиксировано 2 710 случаев коронавирусной инфекции. За сутки заболело еще 58 человек.