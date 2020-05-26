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Факты / Украина

Под вечер в Киев вернулись пробки — где тянется столица (КАРТА)

Пробки в Киеве достигли 6 баллов по состоянию на 18.00 26 мая.

На мостах больше всего движение затруднено на Северном мосту в сторону правого берега.

Также водители ощущают неудобства, переезжая мост Метро, Южный мост и мост Патона через Днепр в сторону левого берега.

На Дарницком мосту движение осуществляется без проблем.

Пробки в Киеве: свободно движется только один мост КАРТА

Читайте: Метро Киева возобновило работу: в каком режиме работают и кого пускают

Также серьезные пробки наблюдаются на проспекте Степана Бандеры, бульваре Дружбы народов, проспекте Победы, улице Саперно-Слободской.

Пробки в Киеве: свободно движется только один мост КАРТА

Напомним, 26 мая на Южном мосту в Киеве произошла аварийная ситуация из-за старого деформационного шва – оборвалась часть накрывочного листа.

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