Пробки в Киеве: свободно движется только один мост КАРТА

Пробки в Киеве достигли 6 баллов по состоянию на 18.00 26 мая.

На мостах больше всего движение затруднено на Северном мосту в сторону правого берега.

Также водители ощущают неудобства, переезжая мост Метро, Южный мост и мост Патона через Днепр в сторону левого берега.

На Дарницком мосту движение осуществляется без проблем.

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Также серьезные пробки наблюдаются на проспекте Степана Бандеры, бульваре Дружбы народов, проспекте Победы, улице Саперно-Слободской.

Напомним, 26 мая на Южном мосту в Киеве произошла аварийная ситуация из-за старого деформационного шва – оборвалась часть накрывочного листа.