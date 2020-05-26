Пневмококковая вакцина против коронавируса бессильна — Минздрав

Вакцина против пневмококковой инфекции эффективна только для профилактики заболеваний, вызванных бактерией пневмококка.

Против коронавируса эта вакцина бессильна, объяснили в Министерстве здравоохранения.

— Прививку от пневмококка рекомендуют делать определенным категориям людей, чтобы в случае пневмонии было легче определить ее возбудителя, — пояснили в Минздраве.

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Пневмококк — бактерия рода Streptococcus. В 19 веке признана, как главная причина пневмонии.

Как писали Факты ICTV, во Всемирной организации здравоохранения призвали провести повторный анализ биологических материалов пациентов, в ноябре и декабре 2019 года переболели коронавирусом.