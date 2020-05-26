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Факты / Украина

Погода в Украине на 26 мая (КАРТА)

26 мая украинцев встретит прохладная погода, во всех регионах пройдут дожди.

На востоке ожидаются дожди, температура ночью до +7°, днем до +16°.

Осадки прогнозируют и на южных территориях. Ночью на юге температура до +7°, днем до +20°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +16°.

Жителям северных областей также придется готовиться к осадкам. Температура здесь ночью до +8°, днем до +16°.

Читайте: В Украине всю неделю дожди и грозы (КАРТА)

В центре пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +18°.

В Киеве пройдет дождь, температура воздуха днем +15°, вечером — до +14°.

Погода в Украине на сегодня, 26 мая 2020

Ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды в Украине на лето 2020. По данным метеорологов, летом температура воздуха может достигнуть +40, что связано с изменениями климата.

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