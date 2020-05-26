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Факты / Украина

Раньше срока: когда в Укразализныце стартует продажа билетов

Билеты Укрзализныця планирует начать продавать уже через день или два.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Старт продажи билетов планируют раньше срока: 27 или 28 мая. Однако это касается лишь тех направлений, где есть соответствующие решения комиссий областей.

Читайте: Железнодорожное сообщение восстановят раньше 1 июня — Криклий

— Продажа билетов на рейсы Укрзализныци начнется в среду или четверг. Сегодня должны стать известны направления, – отметили в Мининфраструктуре.

Криклий уточнил, что речь идет обо всех типах поездов.

К слову, цены на билеты Укрзализныцы подниматься не будут.

Ранее Факты ICTV писали, что согласно решению о выходе из карантина, которое приняло правительство, железнодорожные пассажирские перевозки должны возобновить свою работу с 1 июня, а билеты на поезда Укрзализныци начнут продавать, когда во все областях будет благоприятная эпидемическая ситуация.

Фото: Dreamstime

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