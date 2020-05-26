Ровенская область продлевает запрет на работу транспорта до 24 июня

Ровенская область из-за показателя заболеваемости коронавирусом не будет возобновлять работу транспорта до 24 июня.

На сегодня регион входит в топ-3 с наибольшим количеством больных, заявил первый заместитель председателя ОГА Сергей Подолин.

— Статистика не дает возможность принимать решение о возобновлении транспортных перевозок в области. Наша задача — постоянно анализировать динамику, сегодня она не является положительной. Как минимум до 24 июня восстановления перевозок не будет. Будем ждать, — отметил он.

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Запуск общественного транспорта не регулируется постановлением Кабинета министров об адаптивном карантине.

Восстановление пассажирских перевозок разрешено на втором этапе выхода из карантина. Для этого регион должен соответствовать критериям Минздрава.

Ранее появилась информация, что в Ровенской области не планируется ослабление карантина из-за высокого уровня случаев коронавируса в регионе.

Источник: Ровенская ОГА