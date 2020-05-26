Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей на два месяца

Печерский суд Киева оставил под стражей еще на два месяца подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко.

Таким образом судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил Кузьменко в СИЗО до 24 июля.

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Накануне суд также избрал меры двум другим фигурантам дела Шеремета.

Так, Яну Дугарь отпустили под залог в размере 168 тыс. грн из-под домашнего ареста, а Андрея Антоненко оставили под стражей до 23 июля.

Напомним, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозревают военную медсестру Яну Дугарь, волонтера и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, а также музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.