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Факты / Украина / Общество

В составе ООС обнаружили первый случай коронавируса

У полицейского из состава Объединенных сил обнаружили коронавирус.

Об этом говорится на Facebook-странице штаба ООС.

Правоохранитель находился с заданием на одном из блокпостов в Донецкой области. Это первый случай Covid-19 в рядах ООС.

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— Все, кто контактировал с мужчиной в последнее время, изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на Covid-19, — говорится в сообщении.

Сейчас полицейский лечится в инфекционном отделении под наблюдением врачей.

Напомним, по состоянию на утро 26 мая количество больных коронавирусом в Украине  возросло до 21 584. Из них — 664 умерли и 7 575 уже выздоровели.

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