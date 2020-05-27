По состоянию на утро среды, 27 мая, курс гривны в обменниках подорожал до 27,10 грн/1$. Иностранная валюта торгуется на 10 копеек дороже, чем в прошлый день.

Стоимость евро также выросла на 15 копеек и составляет 29,60 грн.

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Покупают доллар в среднем по 26,75 грн, а евро можно продать за 29,00 грн.

Как сообщалось, НБУ установил официальный курс доллара на 27 мая на уровне 26,90 грн. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро также вырос в цене на 19 копеек. НБУ установил курс на 27 мая 29,50 грн/1€.