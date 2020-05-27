Глава Укравтодора рассказал, как за ним следили ради заказных публикаций

Одним из заказчиков информационной кампании против главы Укравтодора Александра Кубракова стал Артем Гриненко — бывший председатель ГАК Автомобильные дороги Украины, председатель ОО Всеукраинская дорожная ассоциация, бывший помощник председателя фракции БПП Артура Герасимова.

На своей странице в Facebook Кубраков обнародовал записи разговоров, на которых становится ясно, кто и почему был заинтересован в заказных публикациях против него.

Ось і стало відомо навіщо було виловлювати мене під під’їздом. На bihus.info вийшло “розслідування” присвячене… Опубліковано Alexander Kubrakov Понеділок, 25 травня 2020 р.

— Вот и стало известно, зачем было вылавливать меня под подъездом. На bihus.info вышло “расследование”, посвященное Укравтодору. Открыто и скрыто меня снимали почти два месяца, — написал Кубраков.

На аудиозаписях с неизвестным собеседником Гриненко, среди прочего, говорит следующее: Журналисты взяли интервью и возьмут этот материал в “бигусовское” расследование, после которого, скорее всего, Кубракова уволят. Его снимают уже около месяца. Кубракову не звонят, они каждый день за ним следят, с камерами ходят.

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Далее Гриненко говорит: Мне надо, чтобы ушел Кубраков, чтобы мы с моей компанией могли работать. А не то, что он сейчас устроил. Вот моя задача, как его убрать. При этом он подчеркивает, что будет сбивать каждого нового председателя Укравтодора, пока не будет такого, который будет с ними работать.

Сам Кубраков объясняет, что все началось после того, как Укравтодор начал вводить систему типичных квалификационных требований к подрядчикам. Ранее любой заказчик дорожных работ мог прописывать тендерные требования под конкретных исполнителей, теперь же требования высокие, единые и понятные для всех.

— Впервые за всю историю Укравтодор не прогнулся перед правилами уголовного дорожного бизнеса, — подчеркнул руководитель агентства.

Он посоветовал дорожным компаниям инвестировать в технику, людей и технологии, а не в заказные кампании.

К слову, Международная ассоциация инженеров-консультантов Fidic поддержала тендерную методику Укравтодора.