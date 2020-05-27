Кабмин представил программу преодоления последствий Covid-19

Кабмин разработал комплексную программу стимулирования отечественной экономики для преодоления последствий Covid-19 и начинает ее обсуждение с общественностью.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль и добавил, что над программой Экономическое восстановление правительство работало более шести недель.

Над документом работали также 90 аналитических центров, десятки бизнес-ассоциаций и компаний, подчеркнул Шмыгаль.

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Кроме того, был создан Совет экономического развития и шесть функциональных групп (по поддержке малого и среднего бизнеса, международной торговли, инвестиций, инноваций, рынка труда и регулирования).

Напомним, правительство расширило список аграрных компаний, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам.