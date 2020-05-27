Кабмин продлил запрет на экспорт средств индивидуальной защиты

Кабинет министров Украины продлил запрет на экспорт средств индивидуальной защиты до 1 июля.

Решение было принято на заседании правительства 27 мая.

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отметил, что предлагается изменить срок действия лицензирования экспорта товаров противоэпидемического назначения, необходимые для предотвращения распространения коронавируса до 1 июля 2020 года.

По словам министра, по этому постановлению разрешается экспорт из Украины водонепроницаемых костюмов и одноразовых герметичных халатов с определенной маркировкой.

Сейчас документ был принят с доработкой на один день.

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин разработал комплексную программу стимулирования отечественной экономики для преодоления последствий коронавируса.