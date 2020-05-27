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Факты / Украина / Общество

Кабмин разрабатывает новую концепцию оплаты труда учителям — Мандзий

В Кабинете министров разрабатывают новую концепцией оплаты труда учителей.

Об этом заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий во время брифинга после заседания правительства 27 мая.

В то же время, на 2020 год не установлены дополнительные доплаты учителям.

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— В бюджете не предусмотрено установление дополнительных доплат на 2020 год. Но сейчас работаем над новой концепцией оплаты труда педагогических работников, — отметила Мандзий.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что зарплаты госслужащих независимо от ранга не будут превышать 47 тыс. грн с 1 апреля.

Источник: Кабмин

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