С субботы 30 мая в Киеве откроют ТРЦ. Однако работа развлекательных зон остается пока под запретом. Разрешают работать гостиницам, кроме хостелов.

Решение о работе ресторанов и кафе в Киеве комиссия по чрезвычайным ситуациям будет принимать отдельно.

Авиасообщение в Украине планируют открыть с 15 июня 2020 года, однако уже сейчас можно пересечь украинскую границу на авто.

Однако при возвращении в Украину, необходимо оставаться на самоизоляции в течение 14 дней. Прибывший должен установить на своем смартфоне приложение Дія.

К слову, в Украине эпидемия коронавируса пошла на спад. По состоянию на среду, 27 мая, зафиксировали 21 905 случаев коронавируса. За сутки подтвердился 321 новый случай Covid-19.

За все время в Украине от коронавируса умерли 658 человек, за минувшие сутки зафиксировали 14 летальных случаев.

Выздороветь удалось 7 995 пациентам, а за последние сутки – 420.

Ситуация в Киеве также улучшилась. Впервые с начала пандемии больше людей выздоровели, чем заболели. За сутки выздоровели 44 человека, всего коронавирус преодолели 442 человека.

Наибольшее количество случаев зафиксировали в трех областях: в Черновицкой области (43 человека), Ровенской области (39 человек) и Киеве (29 человек).

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К слову, из-за карантина киевские туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны недополучили $1 млрд в апреле и мае 2020 года.

Напомним, по состоянию на 27 мая 2020 года в Украине снова упал прирост больных коронавирусом, за сутки заболел 321 украинец.