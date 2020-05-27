Экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал украинского посла в ФРГ Андрея Мельника карликом, на что резко отреагировал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

— Очень подлый и низкий, как для экс-канцлера Германии, но как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Этот комментарий Шредера — предостережение для других сторонников РФ в Европе: не водитесь с российскими деньгами! А нашего посла в обиду не дадим, — сказал Бондар.

Напомним, ранее Шредер раскритиковал Андрея Мельника и назвал его карликом.

К слову, в 2018 году Шредера обвиняли в попытке легализации захвата русскими оккупантами украинского Крыма.

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Андрей Мельник – украинский дипломат и бывший генеральный консул Украины в Гамбурге.

В 2014 году он был заместителем министра Кабинета министров Украины. С 2014 года он является послом Украины в Германии.

Ранее Факты ICTV писали, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева о защите чести и достоинства против президента Украины Владимира Зеленского.