Организация Объединенных Наций призывает Украину ускорить ратификацию конвенции Совета Европы О предотвращении и противодействии насилия в отношении женщин и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция).

Соответствующую петицию к президенту Украины подписали 25 тыс. граждан.

— Насилие в отношении женщин и девушек — это не только нарушение прав человека, оно разрушает их жизнь. В Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия. Разрушительное воздействие насилия в отношении женщин очевидно, но менее очевидно вредное воздействие на семьи, общество, экономику, и на развитие страны в целом, — сообщает ООН в Украине.

Также отмечается, что под давлением роста безработицы и финансовых проблем, самоизоляции и отсутствия социального взаимодействия из-за пандемии коронавируса уровень домашнего насилия растет.

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В 2018 году правительство Украины утвердило Национальный план действий по выполнению рекомендаций и обязался ввести уголовную ответственность за домашнее насилие и ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.

Министерство социальной политики и другие центральные органы исполнительной власти должны привести нормативно-правовые акты органов государственной власти по борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин в соответствии с нормами законодательства и осуществить общественный контроль за ратификацией этой конвенции.

ООН в Украине призывает Кабмин принять меры по ратификации Стамбульской конвенции и принять меры, необходимые для создания общества, свободного от гендерно-обусловленного насилия.

Ранее Факты ICTV сообщали о причинах домашнего насилия и куда нужно обращаться в такой ситуации.

Источник: ООН