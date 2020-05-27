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Факты / Украина / Общество

Полиция задержала подозреваемого в поджоге Каховской прокуратуры

Полиция задержала правонарушителя, который поджег городскую прокуратуру в Каховке.

Поджог прокуратуры в Каховке: подозреваемого задержали

Во время осмотра места происшествия оперативники обнаружили много вещественных доказательств: окурки от сигарет, бутылки с остатками зажигательной смеси, спички, полимерные трубки, через которые заливалась зажигательная смесь и фрагмент отпечатка от обуви рядом со зданием прокуратуры.

Правоохранители изъяли все вещественные доказательства и направили на исследование, после чего  задержали мужчину возле одного из местных ломбардов, куда он принес на продажу электроинструмент, с помощью которого совершал преступление.

Злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний житель поселка Каховского района, а недавно суд отпустил мужчину из-под стражи под залог.

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Однако он решил за это время отомстить работникам местной прокуратуры. На месте преступления мужчина пытался просверлить отверстие в стекле шуруповертом и залить зажигательную смесь в помещение. После неудачных попыток человек залил зажигательную смесь в две стеклянные бутылки, бросил в проем окна, в результате чего и произошел пожар.

Следствие продолжается, решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Напомним, поджог прокуратуры в Каховке произошел 27 мая около пяти часов утра.

Источник: Нацполиция

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