Сколько ветеранов войны находятся за решеткой — данные Минюста

В Украине за решеткой находятся 149 ветеранов войны и лиц, имеющих статус участника боевых действий.

В правительстве создают рабочую группу по ним, заявил заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

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Существует потребность в разработке реабилитационных программ для осужденных ветеранов.

— Сегодня есть потребность в разработке реабилитационных программ, программ подготовки к освобождению и успешной адаптации в обществе после освобождения осужденных, защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, участвовали в АТО и получили статус участника боевых действий, — заявила Высоцкая.

Как писали Факты ICTV, 22 мая в Вышгороде Киевской области убили ветерана АТО Игоря Корниенко из батальона Айдар.