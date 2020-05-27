В Кагарлыке Киевской области полицейские изнасиловали женщину из-за мести.

Об этом рассказал адвокат потерпевшей Евгений Мельниченко.

По его словам, девушку вызвали допрос в качестве свидетеля по делу об ограблении.

— 23 мая 2020 года, в субботу, сосед привез девушку будто на вызов в полицию, где ее ждал дядя Коля, начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка. Сосед сейчас в розыске, у него трое детей, разведен, 39 лет, — рассказал адвокат.

Он добавил, что в отделении на потерпевшую ждали пьяные полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима.

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— Этот дядя Коля раньше добивался потерпевшую и говорил ей: “Будешь давать, когда я скажу, поняла№. Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До 04.00 с 19.00 вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах, — рассказал Мельниченко.

По его словам, все это время правоохранители пили алкоголь, употребляли наркотики.

— Это была месть дяди Коли, что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним. Насиловал подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил, — отметил адвокат.

Напомним, что 25 мая женщина обратилась в местную больницу, заявив об изнасиловании в Кагарлыкском отделении полиции. Впоследствии правоохранители подтвердили причастность полицейских к преступлению.

26 мая полицейского Сергея Сулиму взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.