В Киеве медиков будут тестировать на определение антител к Covid-19

В столице начали тестирование медицинских работников ИФА-тестами, сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Она отметила, что, прежде всего, тестируют тех медработников, которые непосредственно задействованы в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, то есть работников скорых.

После них начнут массовое тестирование сотрудников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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Кроме того, до конца недели ИФА-тестами протестируют сотрудников столичных роддомов. В целом, в сутки планируют делать около 100 анализов.

Валентина Гинзбург добавила, что такой метод позволит лучше понимать истинную статистику заболеваемости среди медицинских работников и качественнее отслеживать распространение вируса.

Ранее Факты ICTV писали, что ИФА-тесты на иммунитет к Сovid-19 начали делать во Львове.