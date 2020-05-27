26 мая разработчики и меценаты посетили больницу города Лозовая и передали работникам медучреждения специальные защитные маски, разработанные и изготовленные на предприятии Восток-Н.

В условиях пандемии медицинские учреждения Украины испытывают особую потребность в средствах личной защиты, которые государство не всегда может предоставить вовремя и в необходимом количестве. В сложившейся ситуации медики вынуждены обращаться за помощью к благотворителям, которые могут оперативно предоставить все необходимое.

По просьбе медиков Лозовской городской больницы харьковский бизнесмен Владимир Манукян за короткий срок профинансировал разработку и производство специальной полнолицевой маски для медиков, которая бы надежно защищала их от вируса.

— Как только уровень заболеваемости среди медиков начал резко расти, к нам обратились медики из Лозовой с просьбой помочь со средствами защиты. Мы не могли не откликнуться, поэтому на предприятии Восток-Н за достаточно сжатые сроки разработали полнолицевую маску для медиков. Сегодня 60 масок привезли в Лозовую, еще часть передали в районные больницы — в Кегичевку и Сахновщину. Наша обязанность как социально ответственного бизнеса — помогать тем, кто принял на себя основной удар. Мы желаем нашим медикам победы в борьбе с пандемией и готовы помогать им и дальше, — рассказал Владимир Манукян.

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Кроме средств защиты, в больницу также передали аппарат гипотермии, который используется при оказании помощи пациентам, перенесшим инфаркты и инсульты, а также при черепно-мозговым травмам.

— Нам передали не только средства индивидуальной защиты, которые особо необходимы сегодня, но и аппарат для контролируемой гипотермии, а также аппарат для дезинфекции оборудования, используемого при проведении эндоскопических манипуляций. Мы рады, что есть неравнодушные к нашим проблемам люди, которые оказывают реальную помощь, — поблагодарил бизнесмена главный врач Лозовской больницы Иван Желтый.

Он также отметил, что очень важно, что предоставленные маски не одноразовые, а могут использоваться многократно после проведения дезинфекции. Согласно официальной статистике, по состоянию на 26 мая в Харьковской области количество больных на Covid-19 составляет 959 человек, из них 41 — летальных, 223 пациента выздоровело.

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