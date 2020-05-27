Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 12 поездов, среди которых поезда дальнего следования и Интерсити+.

Они будут курсировать с 1 июня.

Укрзализныця открыла продажу на такие поезда:

Киев-Запорожье — №37/38, №732/731 и №738/737;

Киев-Бердянск — №116/115;

Киев-Покровск — №136/135 и №734/733;

Кривой Рог-Киев — №76 / 75;

Киев-Херсон — №102/101 и №766/765;

Киев-Новоалексеевка — №12/11;

Днепр-Киев — №79/80;

Сумы-Киев / Винница — 779/780.

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Билеты можно приобрести на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах.

Напомним, согласно решению Кабинета министров о выходе из карантина железнодорожные пассажирские перевозки должны возобновить свою работу с 1 июня.