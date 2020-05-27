PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 12 поездов (СПИСОК)

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 12 поездов, среди которых поезда дальнего следования и Интерсити+.

Они будут курсировать с 1 июня.

Укрзализныця открыла продажу на такие поезда:

  • Киев-Запорожье — №37/38, №732/731 и №738/737;
  • Киев-Бердянск — №116/115;
  • Киев-Покровск — №136/135 и №734/733;
  • Кривой Рог-Киев — №76 / 75;
  • Киев-Херсон — №102/101 и №766/765;
  • Киев-Новоалексеевка — №12/11;
  • Днепр-Киев — №79/80;
  • Сумы-Киев / Винница — 779/780.

Читайте: Продажа билетов на поезда будут открывать за 90 дней до даты отправления — Криклий

Билеты можно приобрести на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах.

Напомним, согласно решению Кабинета министров о выходе из карантина железнодорожные пассажирские перевозки должны возобновить свою работу с 1 июня.

Источник: Укрзализныця

Теги:
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх