Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 12 поездов, среди которых поезда дальнего следования и Интерсити+.
Они будут курсировать с 1 июня.
Укрзализныця открыла продажу на такие поезда:
- Киев-Запорожье — №37/38, №732/731 и №738/737;
- Киев-Бердянск — №116/115;
- Киев-Покровск — №136/135 и №734/733;
- Кривой Рог-Киев — №76 / 75;
- Киев-Херсон — №102/101 и №766/765;
- Киев-Новоалексеевка — №12/11;
- Днепр-Киев — №79/80;
- Сумы-Киев / Винница — 779/780.
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Билеты можно приобрести на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах.
Напомним, согласно решению Кабинета министров о выходе из карантина железнодорожные пассажирские перевозки должны возобновить свою работу с 1 июня.