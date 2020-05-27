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Факты / Украина / Общество

Правительство расширило перечень больниц, которые борются с Covid-19

27 мая правительство приняло решение дополнить перечень учреждений здравоохранения, которые лечат больных коронавирус.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти заведения оказывали такую помощь с 1 апреля, однако не были внесены в перечень.

Учреждений, оказывающих помощь больным Covid-19 увеличилось с 339 до 449.

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Также будут финансироваться два учреждения здравоохранения: Киевская городская клиническая офтальмологическая больница Центр микрохирургии глаза и Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

К слову, по состоянию на среду, 27 мая 2020 года, в Украине 21 905 человек болеют Covid-19, за сутки — 321 новый случай.

Источник: Кабмин

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