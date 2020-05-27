В течение недели украинские специалисты обсудят целесообразность использования препарата гидроксихлорохина для лечения коронавируса.

Об этом во время брифинга Минздрава 27 мая заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, комментируя вопрос о неодобрении ВОЗ этого вещества.

— Эта рабочая группа будет состоять из ведущих специалистов, анестезиологов, эпидемиологов, инфекционистов. С учетом рекомендации ВОЗ, того, что происходит в мире, нашего опыта, они примут решение, — сообщил Максим Степанов.

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Позже это решение утвердит руководство Минздрава, добавил Степанов.

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