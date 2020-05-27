Василия Володина согласовали на председателя Киевской ОГА — постановление Кабмина

Кабинет Министров согласовал назначение временно исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василия Володина на постоянную должность.

Соответствующее решение было принято на заседании 27 мая.

Чиновники заслушали Володина — он рассказал об обеспечении индивидуальными средствами медиков, активное строительство амбулаторий, школ и детсадов.

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Основным приоритетом своей деятельности, он назвал привлечение инвесторов и создание новых рабочих мест в Киевской области.

Володина назначили указом Президента Украины от 11 марта 2020 №76/2020 на должность временно исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации.

Как писали Факты ICTV, Кабинет министров принял решение создать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. За постановление проголосовали на заседании 27 мая.