Изнасилование в Кагарлыке: Рада вызывает руководителей Нацполиции и ГБР

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности анонсировал закрытое заседание, на котором будут обсуждать ситуацию с изнасилованием женщины в Кагарлыкском отделе полиции.
Комитет Рады соберется 1 июня 2020 года в 15.00.
В заседании будут принимать участие руководители Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.
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Напомним, в Кагарлыкском отделе полиции изнасиловали и пытали женщину в ночь с 23 на 24 мая 2020 года. Голосеевский районный суд избрал подозреваемым полицейским меру пресечения в виде безальтернативного ареста.