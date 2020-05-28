Национальный банк Украины на 28 мая установил официальный курс на уровне 27 грн за доллар. По сравнению с курсом 27 мая цена за валюту выросла на 10 копеек.

А евро подорожало на 21 копейку и остановилось а уровни 29,72 грн/€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 28.05:

1 доллар США — 27 грн;

1 евро — 29,72 грн;

1 польский злотый — 6,6958.

К слову, НБУ прогнозирует, что ВВП Украины по итогам II квартала (апрель-июнь 2020 года) сократится на 11% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.