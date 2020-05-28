Франция хочет оказать поддержку для принятия позитивного решения о получении Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Об этом шла речь на встрече министра обороны Андрея Тарана с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен.

Посол Французской Республики заявил о безоговорочной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, готовности принимать дипломатические меры по урегулированию ситуации безопасности, в частности в рамках нормандского формата, а также предоставлении военно-политической поддержке для принятия положительного решения о получении Украиной статуса партнера НАТО.

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Министр обороны отметил, что Украина очень ценит поддержку Франции и стремится продолжать сотрудничество в оборонной сфере с целью развития двусторонних отношений между государствами.

— Важно поддерживать стратегический диалог между нашими государствами. Продолжение конструктивных двусторонних отношения с Французской Республикой на стратегическом уровне позволит укрепить противостояние актуальным и потенциальным угрозам на европейском континенте и в целом, — отметил Андрей Таран.

Особое внимание на встрече уделили развитию военно-технического сотрудничества с учетом результатов заседания Совместной межгосударственной украино-французской комиссии в области вооружения и военной техники.

Также министр обороны обозначил, что сейчас существует ряд перспективных сфер реализации задач оборонной реформы и во взаимовыгодном военно-техническом сотрудничестве.

При встрече обе стороны подчеркнули необходимость визита в Украину министра вооруженных сил Франции и проведении в июле расширенной видеотелеконференции на уровне заместителей министров.

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