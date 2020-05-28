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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.

На утро 28 мая зафиксирован 477 новый случай заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 22 382 человек.

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16:56 - 28 мая

В Тернопольской области планируют переходить к следующему этапу выхода из карантина. Об этом сообщают местные власти.

С 1 июня в регионе заработает визовый центр на ул. Танцорова в Тернополе. В области начнут принимать документы для зачисления детей и проводить вступительные экзамены в гимназии и лицеи. Также с начала лета разрешили работу заведений физической культуры и спорта. Бассейны пока останутся закрытыми.

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16:51 - 28 мая

В Киеве по состоянию на 28 мая возросло количество новых больных коронавирусом, за сутки заболели 54 человека. В городе зафиксировано 2 793 случая Covid-19.

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16:48 - 28 мая

В Украине по состоянию на 28 мая 22 382 человека заболели коронавирусом, за последние сутки — 477 новых случаев.

коронавірус в україні 28 травня

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23:07 - 27 мая

Ранее в КГГА заявили, что пляжный сезон откроют с 1 июня, однако пока некоторые факторы откладывают эту дату.

Главный санитарный врач столицы Олег Рубан отметил, что погреться под солнышком на пляжах Киева жители города смогут не ранее 7 июня.

— Госпотребслужба и Управление по чрезвычайным ситуациям ведут обследование 14 пляжных зон столицы. В частности, дна водоемов и питьевой воды в фонтанчиках.

По результатам исследований пляжам выдадут санитарный паспорт. Без этого документа они не могут начать работу, — отметил санврач Киева.

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19:56 - 27 мая

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 12 поездов, среди которых поезда дальнего следования и Интерсити+:

  • Киев-Запорожье — №37/38, №732/731 и №738/737;
  • Киев-Бердянск — №116/115;
  • Киев-Покровск — №136/135 и №734/733;
  • Кривой Рог-Киев — №76 / 75;
  • Киев-Херсон — №102/101 и №766/765;
  • Киев-Новоалексеевка — №12/11;
  • Днепр-Киев — №79/80;
  • Сумы-Киев / Винница — 779/780.

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18:23 - 27 мая

На Львовщине зафиксировали еще одну смерть, вызванную осложнениями от коронавируса.

57-летний мужчина с Яворивского района умер сегодня, 27 мая, в Центре легочного здоровья.

На данный момент это уже 44 смерть во Львовской области.

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17:27 - 27 мая

С 1 июня купить билет на поезд Укрзализныци можно будет минимум за 90 дней до даты отправления.

В рамках восстановления движения железнодорожного транспорта была открыта продажа билетов на 14 поездов, 5 из которых — Интерсити +.

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16:47 - 27 мая

Правительство расширило перечень больниц, которые борются с Covid-19.

Учреждений, оказывающих помощь больным Covid-19 увеличилось с 339 до 449.

Также будут финансироваться два учреждения здравоохранения: Киевская городская клиническая офтальмологическая больница Центр микрохирургии глаза и Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

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15:10 - 27 мая

В Киеве откроют ТРЦ с субботы, 30 мая, но без работы развлекательных зон. Также разрешают работать гостиницам, кроме хостелов.

Рестораны в гостиницах пока будут работать на вынос и на обслуживание в номерах.

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14:25 - 27 мая

Болгария передала гуманитарную помощь украинским медикам, которые участвуют в ликвидации последствий пандемии коронавируса в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Министетсва иностранных дел Украины.

— Церемония получения медицинских средств состоялась 27 мая с участием министра иностранных дел Украины Василия Боднаря и посла Республики Болгария в Украине Костадина Коджабашева, — говорится в сообщении пресс-службы.

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