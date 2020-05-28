28 мая 2020 года в Украине увеличилось количество новых случаев коронавируса, за сутки заболело 477 человек. Увеличился суточный прирост и в столице: Covid-19 заразились 54 человека. В разных уголках страны обнаружили вспышки болезни среди медиков и военнослужащих.

Между тем Украина продолжает выходить из карантина. Готовясь к восстановлению работы учреждений, городские власти населенных пунктов озвучивают правила пребывания в них во время карантина, а Укрзализныця перечислила условия пользования поездами.

Всего в стране 28 мая коронавирусом болеет 22 382 человека. Больше всего вирус распространен в Черновицкой (3 201 случай), Ровенской (1 588 случаев) и Киевской (1 517 случаев) областях.

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Среди городов продолжает лидировать столица — 2 793 человека заразились Covid-19. Больше всего вирус распространен в Дарницком (558 случаев) и Печерском (429 случаев) районах города.

Среди больных в столице — 11 медиков.

Случаи заражения медицинских работников зафиксировали в разных городах страны. Так, в Житомире коронавирус обнаружили у 16 медработников. Об этом сообщил главный врач областной клинической больницы им. Гербачевского Богдан Леськив. Из-за вспышки болезни в больнице закрыли хирургическое отделение и операционную.

А в Каменце-Подольском Хмельницкой области 18 медиков терапевтического отделения городской больницы заболели коронавирусом. Об этом сообщил городской голова Михаил Симашкевич. Медицинское учреждение закрывают.

Вспышку Covid-19 обнаружили и в ВСУ: за сутки 16 новых случаев, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил.

В Ровенской области инфекцию подтвердили у девяти военнослужащих на местном полигоне, сообщают СМИ.

Между тем стало известно, что Минздрав не планирует возобновлять функционирование Государственной санитарно-эпидемиологической службы как отдельного органа. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

А в Киеве готовятся к открытию детских садов. О новых правилах рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время ежедневного брифинга. Так, в заведения не будут пускать тех, у кого температура тела выше 37,2° C, также в учреждениях запрещено использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом.

Также стало известно, какие правила будут действовать в поездах, которые начнут курсировать по Украине с 1 июня.

По информации представителей Укрзализныци, во время посадки в вагон каждому пассажиру будут измерять температуру, а вагоны планируют дезинфицировать каждый час.

Напомним, ранее мы писали, что по состоянию на 28 мая в Украине заболели коронавирусом 1 627 детей и 4 345 медиков. На амбулаторном лечении находятся 15 410 пациентов, из них 1 362 ребенка и 3 534 медработника. Всего нуждались в госпитализации 6 872 человека, из них — 265 детей и 811 медиков.