С 1 июня Министерство внутренних дел запускает фото и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения на украинских дорогах.

28 мая систему презентовали в аналитическом центре безопасности дорожного движения МВД.

Она рассчитана а обработку данных с 30 тыс. видеокамер. Пока в Украине установлено не более сотни на аварийных участках. Больше всего камер в Киеве и области — их около полусотни.























Письма счастья возвращаются. В Украине запускают систему видеофиксации на дорогах / 6 фотографий

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На автомагистралях установки камер будет происходить за счет государства, в городах и ОТГ — за счет местных бюджетов.

— Главная задача этой системы — уменьшить аварийность и смертность на дорогах, — заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

Штраф за превышение скорости на 20 км/ч составит 255 грн, на 50 к/ч — 510 грн.

Оповещения о штрафах будут отправляться Укрпочтой, а также в электронный кабинет водителя в системе МВД.

Штрафы будут присылать владельцам авто. Если за рулем был кто-то другой, то это не повлияет на выписку штрафа — система протокол формировать автоматически. Инспектор только проверять правильность постановления и ставить электронную подпись.

— Если машина принадлежит компании, то и штраф придет на руководителя. Если владельцы авто заклеивать свои номера — их будут наказывать, — заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

Первые месяцы камеры будуть фиксировать только скоростной режим, заявили во время презентации.

Факты ICTV ранее сообщали, что система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения начнет работать с 1 июня.