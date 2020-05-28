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Факты / Украина

Минздрав рассматривает создание санэпидемслужбы в составе министерства

Министерство здравоохранения не планирует возобновлять функционирование Государственной санитарно-эпидемиологической службы как отдельного органа.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Однако он отметил, что рассматривается возможность создания службы именно в составе министерства, которая бы выполняла очень четкий функционал.

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В частности, санитарно-эпидемиологическая служба, по словам министра, должна проводить инфекционный контроль и реагировать на соответствующие ситуации.

Напомним, в феврале 2020 года из-за эпидемии коронавируса Совет национальной безопасности и обороны обратился к правительству с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы в Украине.

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