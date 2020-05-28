В ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса в Украине создадут профильное министерство.

Кроме этого, появится должность вице-премьер-министра по развитию стратегических технологий и инноваций. В его полномочия будут входить вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что реформа ОПК должна стать самой масштабной за последние десять лет.

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— На втором этапе будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав ГК Укроборонпром, — сообщают в СНБО.

Напомним, в результате реформы Укроборонпрома планируют ликвидировать госконцерн и создать вместо него шесть госкорпораций, каждая из которых будет работать в своей области.

Что даст реформа Укроборонпрома и когда ее закончат, вы можете прочитать в нашем материале.