Непогода в Одессе: ливень затопил улицы

Из-за сильного ливня в Одессе затопило Приморскую и Балковскую улицы. Автомобили уже почти плавают в воде, а часть трамвайных и троллейбусных маршрутов временно не работает.

В частности, из-за дождя на Балковской, Приморской, Химической улицах и в Рыбпорту не работают или работают в сокращенном формате трамвайные маршруты №3, 15, 18, 22, 27, а также троллейбусные маршруты №8, 10.























Непогода в Одессе: затоплены несколько улиц, остановлено движение троллейбусов и трамваев / 6 фотографий

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В полиции сообщили, что движение перекрыли на трех улицах:

Балковской (от улицы Маловского до Краснослободской);

Приморской (от Военного спуска к Пересыпскому мосту);

Химической (от улицы Грушевского до Столбовой).

В целом, в Одессе с 6.00 до 9.00 выпало 18 миллиметров осадков.

К слову, 28 мая синоптики прогнозируют дождливую погоду в Украине. Значительные осадки и грозы ожидаются в южных и восточных областях.

Фото: Думская