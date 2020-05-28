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Факты / Украина / Общество

Пробег под каштанами и концерты онлайн — Кличко озвучил программу празднования Дня Киева

День Киева 2020 будут праздновать в онлайн-формате.

Об этом во время онлайн-конференции заявил мэр Виталий Кличко.

День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году он приходится на 31 мая.

— Обычно в столице происходили большие концерты, фестивали еды, ярмарки и Пробег под каштанами. В этом году такие массовые мероприятия запрещены, поэтому будем праздновать в онлайн-формате.

На телеканале Киев будут транслировать живые концерты известных украинских исполнителей. Покажут программы об истории столицы и о том, чем она живет сегодня, — сообщил Кличко.

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Столичные коллективы создают праздничные ролики, которые обнародуют на страницах в социальных сетях.

— Пробег под каштанами состоится также в онлайн формате — вместо киевлян будут бежать несколько человек. Улицы перекрывать не будут. Организаторы предлагают киевлянам присоединиться к благотворительной акции и сделать денежный взнос — 100 грн.

Средства направят на нужды украинских врачей и медицинских учреждений — Центра детской кардиологии, кардиохирургии Минздрава Украины и других, — сказал городской голова.

С 31 мая в городе начнут работать фонтаны.

Город будут усиленно патрулировать наряды полиции и муниципальной стражи.

— Въезд в Киев не будут ограничивать, — отметил Кличко.

Напомним, 30 и 31 мая в 20.00 киевляне, которые будут проходить у здания Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, ждет сюрприз: они увидят музыкальное приветствие артистов с балкона театра.

Источник: КГГА

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